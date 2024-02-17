"لا يحب المنتخب ووجه سبابًا إلي".. حسن شحاتة يكشف كواليس أزمته مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حقيقة رفضه استدعاء محمود "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك لمعسكرات المنتخب المصري.

وقال حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "شيكابالا لا يحب الانضمام إلى معسكرات المنتخب، التي تكون أطول من معسكرات الزمالك، وعندما استدعيته في 2010 كانت بطولة وفي الخارج".

وأضاف: "لم يشارك في 2010، لأنني كنت ألعب بالمجموعة الحالية ومستمرة معي، لكن الحقيقة أن شيكابالا لا يحب الانضمام للمنتخب، وهناك لاعبين كثيرة مثله، لكنه يحب أن يكون نجم الفرقة وهذا لا يعد شئ سئ، بل يحسب له".

وأوضح: "الجماهير تقول إن حسن شحاتة ضد ميدو وشيكابالا، وفي أزمة ميدو في اليوم التالي تصالحنا، وشيكابالا دائما ما كان يحضره عمرو الجنايني لي، وطبيب المنتخب حينها آخر مرة قلت له ماذا يمنع شيكابالا من الانضمام للمنتخب".

واختتم: "شيكابالا وجه سبابا لي"شتمني" في مباراة الرباط المغربي، وكنا متقدمين في المباراة بهدفين، وهو خارج من الملعب فعل هذا، ولم أشعر بالحرج من قول هذا".

اقرأ أيضًا:

"نقطة ثمينة".. أول تعليق من نجم الأهلي أمام بلوزداد على التعادل

الأهلي يحتفي بعودة لاعبه من الإصابة

"بعد مباراة نارية".. الزمالك يحسم قمة كرة اليد أمام الأهلي لصالحه