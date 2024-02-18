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الامارات | لاعب سيلتا فيغو يعترف بالتسبب في خسارة فريقه أمام برشلونة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف لاعب سيلتا فيغو، فران بيلتران، بأنه "ارتكب خطأ ساذجا كلف فريقه الخسارة أمام برشلونة في وقت قاتل" من يوم أمس. وكان الفريقان في طريقهما إلى التعادل 1-1، حين قام بيلتران بعرقلة لاعب برشلونة يامين يامال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ما تسبب في ركلة جزاء سجل منها لاعب برشلونة ليفاندوفسكي هدف الفوز في توقيت صعب للغاية.

ويعاني سيلتا فيغو في الدوري الإسباني وبات مهددا بالهبوط، ما جعل أي نقطة مهمة للغاية للفريق في الفترة المقبلة. وقال بيلتران في تصريحات نشرها موقع "فووتبل إسبانيا": ارتكبت خطأ كبيرا، كان يمكن لي أن أشتت الكرة برأسي. الفريق لا يتحمل هكذا خسارة، كان يوما عصيبا علي". 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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