شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وموتيابا وناصر ماهر فى قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الاثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى تقام باستاد الإسماعيلية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".

وشهدت القائمة استبعاد المدافع الفلسطينى ياسر حمد، وأحمد حمدى للإصابة، ومحمد عاطف، وزياد كمال للإصابة، ومهاب ياسر.