شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستبعد 12 لاعبًا بالزمالك من مواجهة الإسماعيلى غدًا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 12 لاعبًا من القائمة التى توجهت إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الدراويش غدًا الاثنين. وجاءت المستبعدين من القائمة كالتالى.. وجاءت المستبعدين من القائمة كالتالى.. محمود الونش – محمد عبد الشافى – زياد كمال – أحمد فتوح للإصابة. أحمد حمدى – ناصر منسى لعدم الجاهزية. ياسر حمد – مصطفى شلبى – أحمد إيشو – مهاب ياسر – محمد عاطف – سامسون أكينولا لأسباب فنية. وضمت القائمة التى توجهت إلى الإسماعيلية كلاً من.. وضمت القائمة التى توجهت إلى الإسماعيلية كلاً من.. وحراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري. خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" . خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

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