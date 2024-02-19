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موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في إطار منافسات الدوري الانجليزي وذلك أمام برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة من منافسات بطولة البريميرليج.

ويبحث  مانشستر سيتي عن استعادة التوازن بعد السقوط في فخ التعادل أمام في الجولة الماضية، حيث يمنحه الفوز فرصة لتقليص الفارق مع متصدر جدول ترتيب .

ويحتل  مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53و بفارق 4 نقاط عن ليفربول في حين يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد 

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على ملعب "ستاد الاتحاد" ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المغربي جواد بدة.

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي، عبر قناة beIN Sports HD 2، وقناة beIN Sports HD 3 TR.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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