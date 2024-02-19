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فانتازي.. تعرف على الأندية الغائبة عن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تغيب أربعة أندية في عن مباريات الجولة 26 "BLANK in Gameweek".

وسيغيب كل من وليفربول وتوتنهام هوتسبير ولوتون تاون عن مباريات الجولة 26، بسبب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيقام في نفس الأسبوع.

ويلتقي تشيلسي مع في نهائي الكأس على استاد ويمبلي يوم الأحد 25 فبراير، بينما كان من المقرر أن يواجه توتنهام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك أصبح هوتسبير دون منافس الآن.

وتم تقديم مباراة ليفربول ولوتون تاون في الجولة 26، لتقام يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع 25.

وهذا يعني أنه في الجولة 26 سيغيب ثلاث من أكثر 5 لاعبي خط الوسط تحقيقا للنقاط في فانتازي وهم، محمد صلاح سون هيونج مين وكول بالمر.

كما سيغيب لاعب توتنهام ريتشارليسون وبيدرو بورو أيضًا، بجانب داروين نونيز وديوجو جوتا والمدافع البلجيكي فان دايك

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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