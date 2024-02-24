شكرا لقرائتكم خبر صدام قوي بين النصر والشباب في روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدق ساعة الغضب الكروي في ديربي العاصمة الرياض مساء اليوم عند تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة ضمن لقاءات جولة التأسيس الـ 21 من منافسات دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي يحتضنه فريق الشباب على ملعبه الجديد، في مواجهة مختلفة كليا عن مواجهة الدور الأول الذي خسره الليوث برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري.

وسيكون لقاء اليوم مختلفا عما كان عليه الشباب في لقاء الدور الأول وحتى العروض الكروية التي كان يقدمها الليث الشبابي بعد أن غير جهازه الفني ونجح في استقطاب الكرواتي إيفان راكيتيتش، 35 عاما لمدة عام ونصف العام في الفترة الشتوية والذي كان وراء انتصار فريقه الأخير على ضمك في خميس مشيط بهدف «ناري» رفع به رصيد فريقه إلى 24 نقطة في طريقه إلى المراكز الدافئة هذا الموسم بعد أن مر النادي بتحولات إدارية مثيرة ألقت بظلالها على الفريق، حيث يقبع في المركز العاشر في سلم الترتيب.

في المقابل يدخل النصر، قمة الرياض، لأجل الفوز ولا تفكير سواه بهدف إسقاط زعامة الدوري من منافسه التقليدي الهلال.

ويحتل أصفر العاصمة الوصافة برصيد 49 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، ويسجل تفوقا فنيا بقيادة البرتغالي كاسترو الذي يرسم ألعابة على قائده الروحي للفريق كريستيانو رونالدو الذي يعد العقل المدبر للفريق إلى جانب صاحب الحضور الفني المميز أوتافيو الذي يرتكز عليه الفريق بشكل كبير.

قبل مواجهة الفريقين: