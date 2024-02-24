صدام قوي بين النصر والشباب في روشن

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وسيكون لقاء اليوم مختلفا عما كان عليه الشباب في لقاء الدور الأول وحتى العروض الكروية التي كان يقدمها الليث الشبابي بعد أن غير جهازه الفني ونجح في استقطاب الكرواتي إيفان راكيتيتش، 35 عاما لمدة عام ونصف العام في الفترة الشتوية والذي كان وراء انتصار فريقه الأخير على ضمك في خميس مشيط بهدف «ناري» رفع به رصيد فريقه إلى 24 نقطة في طريقه إلى المراكز الدافئة هذا الموسم بعد أن مر النادي بتحولات إدارية مثيرة ألقت بظلالها على الفريق، حيث يقبع في المركز العاشر في سلم الترتيب.
في المقابل يدخل النصر، قمة الرياض، لأجل الفوز ولا تفكير سواه بهدف إسقاط زعامة الدوري من منافسه التقليدي الهلال.
ويحتل أصفر العاصمة الوصافة برصيد 49 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، ويسجل تفوقا فنيا بقيادة البرتغالي كاسترو الذي يرسم ألعابة على قائده الروحي للفريق كريستيانو رونالدو الذي يعد العقل المدبر للفريق إلى جانب صاحب الحضور الفني المميز أوتافيو الذي يرتكز عليه الفريق بشكل كبير.
قبل مواجهة الفريقين:
- تقابل الفريقان 47 مرة في الدوري السعودي.
- سجل كل فريق 16 انتصارا، وحضر التعادل بينهما 15 مرة.
- الشباب 59 هدفا، فيما سجل النصر 55 هدفا.
- لم يعرف النصر طعم الخسارة أمام الشباب في آخر 4 مباريات بينهما في الدوري.
- آخر فوز حققه الشباب بهدف نظيف في موسم 2021-2022 ضمن الجولة 11.
- أكبر فوز للشباب على النصر انتهى بـ (6/1)، وهو أكبر نتائج الفريقين.
- حضرت الرباعيات في 4 مواجهات بين الفريقين.
- أبرز غيابات النصر: الحارس دافيد أوسبينا وراغد النجار، وسلطان الغنام والجناح الهجومي عبدالرحمن غريب.
- أبرز غيابات الشباب: البلجيكي يانيك كاراسكو والبرازيلي فيتينهو، إلى جانب هتان باهبري.
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