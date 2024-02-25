موعد مباراة النصر والشباب في الديربي الرياض والقناة الناقلة والمعلق

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب مساء غد الأحد لمتابعة مباراة ديربي الرياض المرتقبة بين النصر والشباب في قمة الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

ويحل فريق النصر ضفًا ثقيلًا على الشباب غدًا الأحد في مباراة يتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للصراع التاريخي الطويل بين الفريقين.

ويدخل فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة متلسحًا بكامل نجومة وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة ملاحقة الهلال نحو الصدارة.

على الجانب الأخر يعاني فريق الشباب من غياب أبرز نجومه البلجيكي كاراسكو، ليتلقى ضربة موجعة قبل المباراة المرتقبة والتي بحث فيها عن فوز معنوي ومهم للبقاء في المنطقة الدافئة بجدول الدوري.

موعد مباراة النصر والشباب والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة النصر والشباب عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض وحاتم بطيشة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 SD بصوت المعلق أحمد النفيسة.