موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعرض “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي بنادي النصر ضد نظيره الشباب في مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي، غدًا الأحد.

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي

ستقام مباراة النصر ضد نظيره الشباب مساء غدًا الأحد الموافق 25 فبراير 2024 على استاد نادي الشباب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع مباراة العالمي ضد الليث بمسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الشباب

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس كاسترو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

الدفاع: عزيز بيهيتش – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – عزيز بيهيتش.

الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني – أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة النصر

في حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: رومان سايس – إياجو سانتوس – نادر الشراري.

الوسط: متعب الحربي – إيفان راكيتيتش – غوستافو كويار – حمد اليامي.

الهجوم: حسين القحطاني – حبيب ديالو – كارلوس.