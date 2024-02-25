النصر والشباب بالدوري السعودي.. العالمي يحكم قبضته أمام الليوث تاريخيًا قبل صدام الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي النصر السعودي، مواجهة منتظرة أمام نظيره الشباب، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين ببطولة دوري روشن.

ويستضيف الشباب على ملعبه بالرياض نظيره النصر متسلحًا بالأرض والجمهور متمنيًا تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط.

وتعقد جماهير الشباب السعودي آمالًا كبيرة على الفريق بصة عامة، ونجمه العالمي راكيتيتش خاصة، في حسم الديربي أمام العالمي بالدوري الليلة.

وأحرز راكيتيتش هدفه الأول في أول مباراة يخوضها بقميص الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد الشباب حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بعد خوض 20 مباراة حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 8 مواجهات

وسبق وقابل النصر نظيره الشباب في الديربي 141 مباراة بجميع المنافسات، حيث فاز العالمي في 56 لقاء، مقابل 50 هزيمة أمام الليوث، بينما حسم التعادل بينهما في 35 مواجهة.

تشكيل النصر السعودي المتوقع

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

خط الدفاع: لاجامي – العمري – لابورت – عزيز.

خط الوسط: أوتافيو – خيبري – بروزوفيتش.

خط الهجوم: أيمن يحيى – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع

حراسة المرمى: محمد العبسي.

الدفاع: متعب الحربي - رومان سايس - إياجو سانتوس - حمد اليامي.

الوسط: كويلار - راكيتيتش - حسين القحطاني.

الهجوم: مصعب الجوير - حبيب ديالو - كارلوس جونيور.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 56، بينما يأتي الشباب في المرتبة العاشرة برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والشباب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر- القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية- مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد معقل الليوث.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

وستذاع مباراة النصر والشباب عبر شبكة قنوات Ssc صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدًا SSC hd 1.