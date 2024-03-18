استبعاد نجم آرسنال من قائمة البرازيل لمواجهتي إنجلترا وإسبانيا

أعلن منتخب البرازيل، اليوم الإثنين، رسميًا، استبعاد نجم نادي أرسنال، من قائمة السيليساو، استعدادًا لمواجهتي إنجلترا وإسبانيا.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين ضد منتخب إنجلترا في 23 مارس الجاري، ثم إسبانيا يوم 26 من الشهر الجاري.

وأعلن منتخب “السليساو”، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن جابرييل مدافع آرسنال خرج من قائمة السيليساو لمباراتي إنجلترا وإسبانيا، بسبب الإصابة.

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وأضاف البيان، أنه تم استدعاء بريمر، مدافع يوفنتوس، للمنتخب البرازيلي الذي سيواجه إنجلترا يوم السبت المقبل (23 مارس) على ملعب ويمبلي، وإسبانيا يوم 26 مارس على ملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت قائمة البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو (أتلتيكو باراناينسي) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – رافائيل (ساو باولو).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس) – يان كوتو (جيرونا) – أيرتون لوكاس (فلامينجو) – ويندل (بورتو) – بيرالدو (باريس سان جيرمان) – جيلسون بريمر (يوفنتوس) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – موريلو (بالميراس).

خط الوسط: أندريه (فلومينينسي) – أندرياس بيريرا (فولهام) – جيماريش (نيوكاسل يونايتد) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – جواو جوميز (ولفرهامبتون) – باكيتا (وست هام يونايتد) – بابلو مايا (ساو باولو).

خط الهجوم: إندريك (بالميراس) – مارتينيلي (ارسنال) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام) – رودريجو (ريال مدريد) – سافينيو (جيرونا) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).