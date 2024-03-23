بديل إمام عاشور في الاهلي بعد إصابته

يدرس المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عدة بدائل لخلافة نجم خط الوسط إمام عاشور في تشكيل الأهلي، بعد إصابته خلال المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.

وتعرض إمام عاشور، لاعب النادي الاهلي، لإصابة قوية في الكتف خلال مشاركته في مباراة مصر ضد نيوزيلندا في كأس العاصمة.

ويأتي على رأس قائمة بدلاء إمام عاشور، في مركز خط الوسط، هم الثلاثي أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق.

وتعتبر إصابة إمام عاشور بمثابة ضربة قوية لطريقة لعب مارسيل كولر، كونه أحد الركائز الأساسية في وسط ملعب الأهلي.

ويتأهب الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 مارس الجاري.