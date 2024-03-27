موقف بنزيما من المشاركة في مباراة اتحاد جدة والفيحاء المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - لا زال الغموض يسيطر علي موقف الفرنسي كريم بنزيما، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منللمشاركة مع العميد خلال الفترة القادمة.

ويستعد الفريق الجداوي بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم الجمعة القادمة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي العميد في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي، برصيد 43 نقطة، فيما يأتي نادي الفيحاء في المركز الثامن، برصيد 32 نقطة، وذلك بعد مرور 24 جولة منذ انطلاقه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن النجم الفني، أصبح جاهزًا للمشاركة مع العميد خلال مبارياته القادمة، وذلك بعدما خاض تدريبات الفريق الجماعية بفاعلية، خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة السعودية عن أن سعد آل موسى، مدافع العميد، سيغيب عن مباراة الفيحاء القادمة، بسبب عدم جاهزيته التامة.