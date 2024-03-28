كولر يتحدث عن غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالأهلي ، عن رأيه في مستوى سيمبا التنزاني قبل مواجهة الغد بدوري أبطال أفريقيا كذلك غيابات الأحمر.





وقال كولر على سؤال حول رأيه في تصنيف فريق سيمبا قال كولر: «سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقاربا من الأهلي.

وعن الغيابات في الأهلي قال كولر: «هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف كولر بأن مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة.

ويلتقي الفريقان في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.