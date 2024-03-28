"لدينا غيابات مؤثرة ولكن".. كولر يكشف الظروف الصعبة في مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها غدا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن سيمبا التنزاني من الفرق القوية في إفريقيا، وأن الأهلي سبق أن واجهه مؤخرا في الدوري الإفريقي، والجهاز الفني يعلم إمكاناته جيدا؛ ولهذا ستكون مباراة الغد صعبة للغاية.

وأضاف: "الأهلي يخوض مباراة الغد في ظل ظروف الطقس الصعبة، وارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في تنزانيا، ورغم هذا لابد أن نقدم أفضل ما لدينا دائما في الملعب".

وأكمل: "الأهلي هو حامل لقب البطولة، ونحن استعدينا جيدا لهذا اللقاء؛ لذلك يجب أن نودي بأفضل شكل وتركيز كبير، ولا نفكر في أي أمر آخر، أو أي صعوبات قد تؤثر علينا".

وأضاف: "سيمبا من الفرق القوية، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين وسبق أن واجهناه مرتين من قبل في بطولة الدوري الإفريقي، وانتهت المواجهتان بالتعادل، وهو ما يؤكد أن فريق سيمبا يقدم مستوى متقاربا من الأهلي".

وأوضح: "هناك غيابات مؤثرة، ولكن لدي ثقة في كل عناصر الفريق لتعويض الغيابات والإصابات، وجميع لاعبي الأهلي على نفس المستوى ويستطيعون تقديم المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم تصريحاته: "مباراة دور الثمانية من شوطين، ونتمنى أن نقدم كل ما لدينا في مباراة الغد، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة بالقاهرة".

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