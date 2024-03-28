رامي ربيعة: نعلم قوة فريق سيمبا.. ولكن نحن الفريق الأكثر تتويجا في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريق سيمبا التنزاني قوي، وسبق أن تعادل مع الأهلي مؤخرا في المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني غدا الجمعة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وقال رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سوف نواجه سيمبا مجددا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم شوط أول قوي هنا في تنزانيا".

أكمل: "سوف نخوض المباراة بتركيز كبير، ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة، وتركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ كل تعليمات المدير الفني، وبذل كل نقطة عرق؛ لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة بالقاهرة".

وأضاف: "جمهور الأهلي يدعم اللاعبين في كل الظروف، وننتظر حضورهم غدا في مباراة سيمبا، وسوف نسعى لبذل كل ما لدينا من جهد لإسعادهم ولتحقيق الانتصارات".

وأتم تصريحاته: "الأهلي أكثر فريق حصد بطولات قارية في إفريقيا، ومن الصعب علينا كلاعبين أن نتأثر بملعب أو ضغوط في أي استاد، ونحن نحترم الجميع بملعبنا وخارجه، وتركيزنا دائما ينصب على تحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم أفضل ما لدينا".

اقرأ أيضا:

بعد "أبو علي".. تفاصيل تعاقد الأهلي مع لاعب فلسطيني جديد رسميا (صورة)

"ده معناه إيه؟".. رسالة غامضة من شوبير بشأن إمام عاشور

"محاولات رخيصة وساذجة".. أول رد رسمي من الزمالك على تقسيط غرامة كهربا