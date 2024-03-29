والكر و جون ستون يسابقان الزمن للحاق بموقعة الارسنال

ياسر رشاد - القاهرة - في ضربة قوية لاستعدادات مانشيستر سيتي قبل خوض المباراة الهامة والمصيرية امام الارسنال مساء الاحد غاب الثنائي الأنجليزي الدولي كايل والكر وجون ستونز عن تدريبات السيتي مساء الخميس.

وكان الثنائي كايل والكر وجون ستونز قد اصيبا خلال مواجهتي انجلترا امام البرازيل و بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي لاجندة الفيفا واكدت التقارير على إمكانية مشاركتهما في مواجهة الارسنال الا ان غيابهما عن تدريبات السيتي مساء الخميس وضع الكثير من علامات الشك امام إمكانية مشاركتهما امام المدفعجية .

وكشفت صحيفة الديلي تليجراف الانجليزية ان كايل والكر أجرى أشعة على الإصابة التي اصيب بها خلال مباراة البرازيل لكنها اثبتت حاجته إلى اشغة أخرى صباح السبت للتأكد من حجم الإصابة ومدى التئام الشد العضلي.

اما جون ستونز والذي دافع جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا عن قرار مشاركته في وديتي البرازيل وبلجيكا مما أدى الى اتهامه بالتسبب في إصابة قلب دفاع المنتخب الأنجليزي فهو الأقرب للمشاركة حال تعافيه من الإصابة.

تدريبات مانشيستر سيتي شهدت عودة البلجيكي كيفين دي بروين بعدما غاب عن مباريات السيتي الأخيرة وعسكر منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي وهو نفس الأمر بالنسبة للحارس البرازيلي ايدرسون الغائب عن مباريات السيتي فيما شارك المدافع اكنجي و ماتياس نونيز والذين تعرضا للصالات خلال فترة التوقف الدولي لكنهما تعافيا منها .