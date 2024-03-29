الزمالك يؤجل تجديد رمضان صبحي مع بيراميدز واللاعب يحدد موقفه

يستمر الحديث عن مستقبل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وفجر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة مدوية، بوجود تدخل من إدارة نادي الزمالك عطلت تجديد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز.

وينتهي عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في صيف 2025، في الوقت الذي تلقى عرضًا من الزمالك لضمه ليزامل عبدالله السعيد خلال الفترة القادمة.

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وأكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في تصريحات عبر برنامج “الهدف” على قناة “أون تايم سبورتس 2″، أن رمضان صبحي كان قريبًا من تجديد عقده مع بيراميدز، إلا أن الزمالك طلب منه تأجيل هذه الخطوة حتى نهاية الموسم.

وذكر أن إدارة القلعة البيضاء طلبت من اللاعب، تأجيل خطوة التجديد والحديث عن قيمة انتقاله إلى الزمالك، مما دفع اللاعب لارجاء الأمر حتى نهاية الموسم.

وأشار عبدالجواد إلى أن صبحي يميل إلى التمديد مع بيراميدز في الفترة القادمة، على أن يتم إضافة شرط في عقده يسمح له بالرحيل في حال تلقى عرض احترافي مناسب، وهو ما قد يجعله يوافق على التمديد.