هل يستحق الاهلي ركلة جزاء أمام سيمبا في الشوط الأول من دوري أبطال أفريقيا؟ (خاص)

كشف الحكم الدولي السابق ياسر محمود، عن مدى أحقية النادي الاهلي في ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب لاعبو الاهلي بركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا، ولكن الحكم تغاضى عن احتسابها.

ويلعب المارد الأحمر ضد الفريق التنزاني، اليوم الجمعة، على ملعب مكابا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، إن الطاقم التحكيمي يقوم بتحجيم الاهلي من خلال احتساب أخطاء على موديست و محمد هاني ضعيفة جدًا.

وأوضح أن أنتوني موديست، كان يستحق ركلة جزاء خلال الدقيقة 21، بعدما قام مدافع سيمبا بمسك المهاجم، ولكن الحكم لم يحتسبها.

ويتقدم الاهلي على الفريق التنزاني، بنتيجة هدف وحيد أحرزه أحمد نبيل كوكا، خلال الدقيقة الرابعة.