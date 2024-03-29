الأهلي يفوز على سيمبا ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع الأهلي قدمًا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

وأقيمت مباراة الأهلي وسيمبا على أرضية ملعب "بنيامين مكايا" الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي اللاعب أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، بعد مرواغة رائعة من محمد هاني للاعب محمد حسين ثم أرسل تمريرة حاول الحارس أيوب لكرد تشتيتها لكن تابعها كوكا بتسديدة قوية سكنت الشباك.

https://vidbtol3.stad90.com/embed/GsDVN7qfjbIin

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرًا لمجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، والتي ضمت معه، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل 2024 على ستاد القاهرة الدولي.

وبدأ الأهلي مواجهة سيمبا التنزاني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست