الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق اتحاد جدة على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عبد الله الفيصل في إطار لقاءات الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي.

وعلى الرغم من بداية الفيحاء بالتهديف عن طريق عبدالحميد الصابري في الدقيقة 25 من ركلة جزاء إلا أن اتحاد جدة قبل الطاولة وسجل ثلاثية عن طريق عبد الرزاق حمد لله بالدقيقة 30 وأحمد الغامدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ومروان الصحفي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي جعبته 40 نقطة، من 15 انتصارات و4 تعادلات وهُزم في 7 مواجهات، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة، محتلا المركز الثامن في جدول المسابقة، جمعها من الفوز في 8 لقاءات والتعادل بمثلها وتلقى 9 هزائم.