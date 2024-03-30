الارشيف / اخبار الرياضه

باولو: الصفقات الجديدة قادرة على تحقيق لقب الكونفدرالية للزمالك

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الصفقات الجديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق وإسعاد جماهير نادي الزمالك على تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة الزمالك وفيوتشر ستكون جيدة لأن الفريقين لديهم نجوم كبار، وجماهير الزمالك متعطشة لحصد البطولات، وجوميز استفاد من فترة توقف الدوري في التعرف على إمكانيات لاعبيه".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا