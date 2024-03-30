أمير مرتضى يستشهد بـ الاهلي ويرد على كهربا ويفسر “عزبة” الزمالك

رد أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادي الزمالك على محمود كهربا، نجم الفريق الكروي بـ الاهلي، مفسرًا مصطلح “العزبة” في القلعة البيضاء.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: “المصطلح الذي يثار بخصوص الزمالك هو “عزبة مرتضى منصور”، هذا أمر طبيعي وحدث من قبل في الاهلي، وليس عيباً سيطرة عائلة على نادٍ بنسبة 100%”.

وعن أزمة كهربا أوضح: “نجم الاهلي الحالي كان لاعبًا هامًا في الزمالك موسم 2018، قبل أن يهرب من الأبيض”.

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وتابع المشرف العام على الكرة بـ الزمالك سابقًا: “كهربا خسر القضبة في الفيفا أمام الأبيض، وتم الحكم ضده بـ 32 مليون حنيه، أي ما يعادل حينها 2 مليون دولار”.

وواصل أمير مرتضى: “كهربا ظهر في برنامج تليفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر، حيث اعترف اللاعب حينها بأن عقده مع الزمالك يتبقى به موسمان، مؤكدًا أنه جدد موسمين اضافيين ليصبح مدة تعاقده 4 مواسم، لذلك خسر القضية بسبب هذا الفيديو”.