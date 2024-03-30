شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. أمير عبد الحميد يتنبأ بهدف الأهلى التاريخى فى شباك الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين، سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

ذكريات أمير عبد الحميد فى رمضان

أكد أمير عبد الحميد، حارس الأهلى السابق، أن شهر رمضان له "مذاق" خاص بفضل "لمّة العيلة" التى تزيد من حلاوة ومُتعة الشهر الكريم، وأنه يرفض فكرة الإفطار خارج المنزل والعزومات، مشيرا إلى أنه يعشق الجلوس فى البيت وتناول المأكولات من أيدى زوجته التى يصفها بـ"الطباخة الماهرة".

وقال أمير عبد الحميد عن ذكريات رمضان، "أتذكر مباراة الأهلى مع الترجى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف فى تونس، والهدف الشهير الذى سجله سيد عبد الحفيظ يومها، وكنت قبل المباراة معه فى غرفة واحدة نصلى التراويح، وأخبرته أنه سوف يسجل هدفاً فى شباك الترجى، فقال لى صعب أنا راجع من إصابة ومستحيل الخواجة يلعبنى، وبالفعل شارك وسجل هدف صعود الأهلى للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى وتوجنا باللقب بثلاثية خالد بيبو الشهيرة فى مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا".

وعن أكلاته المفضلة يقول أمير عبد الحميد إنه يفضل "المحشى"، مؤكدا أنه لا يستطيع الاستغناء عن"البلح باللبن" لأنه أهم مشروب بالنسبة له على مائدة الإفطار.