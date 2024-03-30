الامارات | زمن قياسي من "كاليفورنيا سبانغل" في شوط القوز للسرعة (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن زمن قياسي من "كاليفورنيا سبانغل" في شوط القوز للسرعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم الجواد"كاليفورنيا سبانغل" من هونغ كونغ المملوك إلى ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الزمن القياسي لشوط القوز للسرعة بزمن قدره 1:07:5 دقيقة بحصوله على المركز الأول، بقيادة الفارس برينتون أفدولا وإشراف المدرب أنتوني دا كروز، وجاء "ستار أوف ميستري" ثانياً، و"ديليغنت هاري".
الشوط الرابع
اسم الشوط: القوز للسرعة (عزيزي للتطوير العقاري)
اسم الخيل: "كاليفورنيا سبانغل"
المالك: ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ
الفارس: برينتون أفدولا
قيمة الجائزة: 1.5 مليون دولار
المسافة: 1200 متر
الزمن: 1:07:50 دقيقة
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