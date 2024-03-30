الامارات | زمن قياسي من "كاليفورنيا سبانغل" في شوط القوز للسرعة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم الجواد"كاليفورنيا سبانغل" من هونغ كونغ المملوك إلى ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الزمن القياسي لشوط القوز للسرعة بزمن قدره 1:07:5 دقيقة بحصوله على المركز الأول، بقيادة الفارس برينتون أفدولا وإشراف المدرب أنتوني دا كروز، وجاء "ستار أوف ميستري" ثانياً، و"ديليغنت هاري".

الشوط الرابع

اسم الشوط: القوز للسرعة (عزيزي للتطوير العقاري)

اسم الخيل: "كاليفورنيا سبانغل"

المالك: ورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ

الفارس: برينتون أفدولا

قيمة الجائزة: 1.5 مليون دولار

المسافة: 1200 متر

الزمن: 1:07:50 دقيقة