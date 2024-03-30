الامارات | "الفوتو فينيش" يُتوج ""فاكتور شيفال" بلقب دبي تيرف (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد الأميركي "فاكتور شيفال" المملوك إلى فريق فالور إنترناشونال وغاري باربر باللقب عقب سباق مثير حسمته تقنية "الفوتو فينيش"، إذ حصل المركز الأول بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب جيروم رينير، وجاء "نامور" ثانياً، و"دانون بيلوغا" ثالثاً.

الشوط السابع

اسم الشوط: دبي تيرف(موانئ دبي العالمية)

اسم الخيل: "فاكتور شيفال"

المالك: فريق فالور إنترناشونال وغاري باربر

الفارس: ماكسيم جويون

قيمة الجائزة: 5 ملايين دولار

المسافة: 1800 متر

الزمن: 1:45:91 (د)