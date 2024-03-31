شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ركبة كريم نيدفيد قبل مواجهة سيمبا التنزانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع كريم نيدفيد، لاعب خط وسط النادى الاهلى، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة سيمبا التنزانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كريم نيدفيد اشتكى من ألم فى الركبة، جعله يغيب عن المشاركة في المران الأخير الذي خاضه الفريق الأحمر في القاهرة، قبل السفر إلى تنزانيا لخوض مباراة الذهاب أمام سيمبا والتي أقيمت مساء الجمعة الماضية.

كريم نيدفيد يعاني من رشح فى الركبة، وهو الأمر الذي جعله يخرج من حسابات المشاركة مع الفريق الأحمر، ما زاد أوجاع وسط الأهلى الذى يعانى من غيابات مؤثرة، على رأسها المالى أليو ديانج الذى أجرى جراحة تنظيف الركبة، بجانب غياب إمام عاشور الذى أجرى جراحة خلع الكتف.

وكان نيدفيد قد شارك بديلًا خلال مباراة الأهلي الأخيرة، التي جمعته أمام البنك الأهلي، وانتهت بخسارة الفريق الأحمر برباعية مقابل ثلاثية.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مجدداً في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى العاشرة مساء الجمعة المقبل.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على موافقة من الجهات المعنية بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.