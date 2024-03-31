محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، مواجهة قوية، اليوم الأحد، أمام نظيره برايتون، في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي:

يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كونساه، فان دايك، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة:

تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الثالثة عصرًا، اليوم الأحد، بملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.