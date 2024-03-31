7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 مارس 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رابطة الأندية تعلن انتهاء الدوري 10 أغسطس بعد التعديلات الأخيرة، "المنشطات" لليوم السابع: أخطرنا الجبلاية بتفاصيل عينة اللاعب ولن نكشف اسمه .

"المنشطات" لليوم السابع: أخطرنا الجبلاية بتفاصيل عينة اللاعب ولن نكشف اسمه

أرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تخطرهم فيه بفساد عينة أحد لاعبى الدورى المصرى.

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدوري المصري سينتهي فى 10 أغسطس المقبل، موضحاً أن ما حدث لمباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى يعتبر تعديلاً فى المواعيد وليس تأجيلاً بسبب أمور خاصة بالبث التليفزيوني.

جوميز يدرس الدفع بـ"زيزو" دقائق قليلة أمام فيوتشر الليلة فى الكونفدرالية

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الدفع بأحمد سيد زيزو أمام مودرن فيوتشر فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. كولر يتمسك بتدعيم دفاع الأهلى فى الميركاتو الصيفى.. اقرأ التفاصيل يتمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، بتدعيم خط دفاع فريقه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحسب التقارير والمعلومات الواردة من الأهلي، فإن هناك 3 أساب جعلت السويسري مارسيل كولر يطلب دعم دفاع الأهلي، فى مقدمتها أن هذا المركز يعاني بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب لعنة الإصابات التى ضربته وحرمته من عدة لاعبين مؤثرين، وأبرزهم ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم . نكشف حقيقة تعرض رمضان صبحي للإيقاف بسبب المنشطات كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز، حقيقة تعرض اللاعب للإيقاف بسبب تناول المنشطات أو التلاعب فى آخر عينة. خرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في مباراة سيمبا التنزاني فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة 5 أبريل المقبل، لعدم تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة فريقه أمام ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لدى الطبيب الذى أجرى له جراحة الكتف الثلاثاء الماضي، وحسب التقارير الواردة من الأهلي، فإن حالة إمام عاشور مُطمئنة، وهناك تفاؤل كبير بشأن موعد عودته للتدريبات الجماعية.