شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى مهدد بإيقاف القيد بسبب لاعبه السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إنبى شبح إيقاف القيد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب مستحقات لاعبه السابق محمود توبة.

ورفض اتحاد الكرة الاستئناف الذى تقدم به نادى إنبى، وبات ملزماً بدفع مستحقات محمود توبة حتى لا يتعرض لإيقاف القيد.

وكان توبة قد تقدم بشكوى قبل عامين، طالب فيها بالحصول على باقي قيمة عقده لدى النادي البترولي والبالغة مليون و700 ألف جنيه، لكن قرار لجنة شؤون اللاعبين صدر بأحقيته في الحصول على ما يوازي ربع هذا المبلغ، ليتقدم بعدها نادي إنبي باستئناف على هذا القرار، لكن في النهاية تم رفض الاستئناف.