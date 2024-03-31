شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. حركة الأمازيغ وراء تسمية موريتانيا بـ"المرابطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغالباً ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التى يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

على مدار 30 يوماً فى شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية لنتيح الفرصة لقراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب موريتانيا يشتهر بلقب المرابطين، حيث نشأت حركة المرابطين الأمازيغ فى موريتانيا فى القرن الـ11. وارتبط اسم "المرابطون" بموريتانيا، فاختاره منتخب كرة القدم رمزًا له.