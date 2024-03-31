شكرا لقرائتكم خبر عن نقل أوباما للمستشفى بعد كسر أحد أسنانه فى مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة يوسف أوباما لاعب الأبيض، التي تعرض لها في الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة باستاد السلام.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر أحد أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة على الفور.

وأوضح محمد أسامة أنه تم اصطحاب يوسف أوباما إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاطمئنان عليه، وسيتم الكشف عن تطورات إصابته بعد الفحوصات.

وانتهى الشوط الأول من عمر مباراة مودرن فيوتشر والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتعادل الفريقين بنتيجة 1 / 1.