شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل لنهائى بطولة لندن كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة لندن كلاسيك للاسكواش، والتي تقام في بريطانيا خلال الفترة من 27 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 109 آلاف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في الدور نصف النهائي على الانجليزي ديكلان جيمس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط:11-6, 11-3, 12-10.

وكان الثلاثي المصري، نوران جوهر، هانيا الحمامي ومصطفى عسل، قد تأهلوا إلى نصف النهائي.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية لـ12 لاعباً ولاعبة، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، هم: فارس الدسوقي، كريم الحمامي، محمد الشربيني، مصطفى عسل، كريم عبد الجواد، وعلي أبو العينين.

و6 لاعبات في منافسات السيدات، هن: نور الشربيني، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، هانيا الحمامي، مريم متولي، وملك خفاجي.