برشلونة يكشف أول الراحلين في الصيف

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن أول المغادرين لصفوف نادي برشلونة الإسباني، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن الظهير الأيسر ماركوس ألونسو، لاعب برشلونة، سيغادر الفريق، الصيف المقبل، بالمجان، بعد نهاية عقده.

وأضاف رومانو: “هناك احترام كبير بين النادي واللاعب لكنه سيغادر في يونيو، وقد اتخذ القرار”.

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وأكمل: “من الممكن أيضًا أن يغادر سيرجي روبرتو مجانًا ولكن القرار النهائي سيعتمد أيضًا على مستقبل تشافي”.

ومع ذلك، فقد أوضح رومانو، أن القرار بشأن روبرتو سيعتمد على مستقبل تشافي هيرنانديز مع برشلونة، خاصة في ظل أنباء تراجعه عن الرحيل.

وكان ألونسو قد انضم لبرشلونة في الصيف قبل الماضي، بعد نهاية عقده مع تشيلسي، وساهم في الموسم الأول في تحقيق لقبي السوبر والليجا.