شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يشارك فى بطولة كهرمان الدولية بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى تركيا للمشاركة في بطولة كهرمان الدولية، في إطار خطة الاتحاد المصري برئاسة الدكتور علاء جبر لتجهيز المنتخب للفترة المقبلة.

وتقام بطولة كهرمان في مدينة أنطاليا بمشاركة 20 منتخب، وتضم البطولة العديد من المنتخبات الأوروبية أمثال الدنمارك وجورجيا وانجلترا وفرنسا وإسبانيا وتركيا، بالإضافة إلى بعض المنتخبات الأسيوية وأبرزها السعودية والكويت وماليزيا.

ويمثل بعثة المنتخب المصري كل من، يوسف طلبة وبهاء عمرو وشريف محمد وعلي عبد البر، ويرافق البعثة الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، ويترأس البعثة العميد هاني حسين عضو مجلس الإدارة.

وتنطلق منافسات البطولة بداية من اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وتعد البطولة من البطولات الخاضعة للتصنيف العالمي.