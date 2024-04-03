جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الهلال واكتساح النصر ضد أبها

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت مساء أمس الثلاثاء عدة مباريات مشتعلة بالدوري السعودي، حيث فاز فريق النصر على نظيره أبها بنتيجة 8 أهداف مقابل لا شيء، حيث تمكن كريستيانو رونالدو من إحراز ثلاثة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

كما شهدت أيضا مباريات اليوم في دوري روشن، فوز الهلال على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل فريق الطائي أمام نظيره التعاون بهدفين لمثلهما.

ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء مباريات الثلاثاء

الهلال 74 نقطة

النصر 62 نقطة

الأهلي 51 نقطة

الاتحاد 46 نقطة

التعاون 46 نقطة

الاتفاق 36 نقطة

ضمك 35 نقطة

الفتح 34 نقطة

الخليج 34 نقطة

الفيحاء 32 نقطة

الوحدة 30 نقطة

الشباب 28 نقطة

الرائد 27 نقطة

الرياض 25 نقطة

الأخدود 24 نقطة

الطائي 22 نقطة

أبها 22 نقطة

الحزم 16 نقطة

ومن المنتظر أن تستانف غدا الأربعاء باقي مباريات الجولة 26 لمسابقة دوري روشن السعودي، والتي ستشهد مواجهة الفتح والاتفاق التي ستقام في تمام الساعة الـ 9:00 مساء على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وسيواجه الشباب نظيره الرياض في التاسعة مساء على ملعب نادي الشباب.