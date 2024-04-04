عضو اتحاد الكرة السابق يكشف صحة عقد كهربا مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، كواليس أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بشأن صحة العقد الذي وقع عليه مع ناديه السابق نادي الزمالك، خلال تواجده مع الفارس الأبيض.

وقال الشامي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أثناء تجديد عقد كهربا مع الزمالك كنت مديراً لشئون اللاعبين بالاتحاد، وقد اللاعب مع الزمالك لم يكن به أي مشكلة".

وأضاف: "واللاعب كان ماضي العقد ولم يحدث أي تغيير في توثيق عقد اللاعب مع الزمالك في ذلك الوقت".

ويذكر أن كهربا رحل عن صفوف الفارس الأبيض في صيف 2019، متجهاً إلى فريق أفيش البرتغالي بعد فسخ عقده من طرف واحد، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي في يناير 2020.

وبسبب ذلك قام نادي الزمالك بتقديم شكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليوقع الاتحاد الدولي غرامة مالية على قدرها 2 مليون دولار، بالإضافة إلى فوائد سنوية قدرها 5 %، اعتباراً من وقت صدور القرار في يونيو 2019، بجانب إيقافه لمدة 6 أشهر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أعلن في وقت سابق قيام اللاعب بتسديد مبلغ الغرامة، التي وصلت إلى 2.5 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب الـ 29 عاماً 113 مباراة رفقة النادي الأهلي في مختلف البطولات، منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2020، تمكن خلالهما من تسجيل 38 هدفاً وتقديم 20 تمريرة حاسمة.