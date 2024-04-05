أسطورة ريال مدريد يقترب من النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير سعودية عن إقتراب نادي النصر السعودي من تعيين فيرناندو هييرو أسطورة فريق ريال مدريد ومنتخب بإسبانيا في منصب المدير الرياضي للنادي.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن فيرناندو هييرو الذي يشغل منصب المدير الرياضي لفريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي قريب من التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة “العالمي”.

ويسعى نادي النصر للإستعداد مبكراً لمنافسات الموسم المقبل في ظل ابتعاده عن المركز الأول لدوري روشن في الموسم الجاري.

وكان هييرو قد عمل كمدير رياضي للإتحاد الإسباني بجانب نادي مالاجا الاسباني، إضافة لعلاقة الجيدة التي تربطه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.