الاهلي يحسم مصير الترجي وصن داونز من المشاركة في مونديال الأندية

يترقب فريق الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي مصير مواجهتي الاهلي ضد مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأحمر الفوز على سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد، وتأهل لنصف النهائي، فيما حقق مازيمبي الكونغولي الفوز على بتروأتليتكو الأنجولي بهدفين لهدف في ربع النهائي.

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وحسم النادي الاهلي والوداد المغربي تأهلهما رسميًا لكأس العالم للأندية القادم، المقرر خوضها في أمريكا، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا على غرار كأس العالم للمنتخبات.

فيما يتنافس الثلاثي الآخر مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي فيما بينهما من أجل تأهل اثنين لمونديال الأندية.

وفي حالة فوز الاهلي على مازيمبي الكونغولي والإطاحة به من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيتأهل الثنائي الترجي وصن داونز لكأس العالم للأندية القادم لأنهما الأعلى في النقاط، حيث يأتيا في التصنيف الثالث والرابع على مستوى إفريقيا بعد الاهلي والوداد.

ويأتي صن داونز في المركز الثالث على مستوى إفريقيا برصيد 98 نقطة، فيما يأتي الترجي التونسي في المركز الرابع بـ90 نقطة.

ولا يوجد أي طريقة لتأهل مازيمبي الكونغولي لمونديال الأندية القادم في أمريكا سوى بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل إلى مونديال الأندية القادم كل من..

أوروبا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي، إنتر، باريس سان جيرمان، بنفيكا، بورتو ويوفنتوس، ويتبقى فريقان لم يحسم تأهلهما بعد.

وعن أمريكا الجنوبية تأهل كل من.. بالميراس، فلامنجو وفلومينينسي البرازيليين، وتتبقى 3 فرق.

وفي أفريقيا: الاهلي والوداد في انتظار التعرف على فريقين جديدين.

وعن آسيا تأهل كل من: الهلال وأوراوا رد دايموندز الياباني، في انتظار التعرف على فريقين جديدين.

وفي أمريكا الشمالية: مونتيري، سياتل ساوندرز وكلوب ليون، ويتبقى فريق وحيد.

وعن أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي.