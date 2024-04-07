ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام ليفربول، بنتيجة هدفين لكل فريق، في قمة الجولة 31.

فقد فريق ليفربول، بقيادة المصري محمد صلاح، فرصة استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادله المثير مع مضيفه مانشستر يونايتد (2-2) مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة 32.

وجاء هدفي ليفربول، عن طريق كل من لويس دياز (23) ومحمد صلاح (84 من ركلة جزاء).

فيما سجل هدفي يونايتد برونو فرنانديز (50) وكوبي ماينو (67).

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام أرسنال:

1- آرسنال 71

2- ليفربول 71

3- مانشستر سيتي 70

4- أستون فيلا 60

5- توتنهام 57

6- مانشستر يونايتد 49

7- وست هام يونايتد 48

8- نيوكاسل يونايتد 47

9- تشيلسي 43

10- برايتون، 43

11- وولفرهامبتون، 42

12- بورنموث، 41

13- فولهام، 39

14- كريستال بالاس، 30

15- برينتفورد، 29

16- إيفرتون 29

17- نوتينجهام فورست، 25

18- لوتون تاون، 25

19- بيرنلي، 19

20- شيفيلد يونايتد، 15