"بعد هدفه في اليونايتد".. صلاح يواصل صراعه على هداف الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل النجم المصري محمد صلاح، تسجيل الأهداف رفقة فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه اليوم في مرمى مانشستر يونايتد.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف فريقه الثاني في مرمى مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 17 هدفاً بالدوري الإنجليزي، ليواصل مطاردة النرويجي إيرلنج هالاند صاحب الـ 19 هدفاً، في المسابقة حتى الأن.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

إيرلنج هالاند.. "مانشستر سيتي".. 19 هدفاً.

أولي واتكينز.. "أستون فيلا".. 18 هدفاً.

محمد صلاح.. "ليفربول".. 17 هدفاً.

دومنيك سولانكي.. "بورنموث".. 16 هدفاً.

كول بالمر.. "تشيلسي".. 16 هدفاً.