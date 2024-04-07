في اللحظات الأخيرة.. جوميز يستبعد شيكابالا من قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق من قائمة مباراة مودرن فيوتشر.

واستدعى الجهاز الفني محمد عاطف للانضمام للمعسكر بدلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للمركز الإعلامي لفريق الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبعاد شيكابالا بسبب إصابته بنزلة برد وعدم قدرته على المشاركة.

ويلاقي الزمالك مواطنه فيوتشر في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء اليوم الأحد، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.