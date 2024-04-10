قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.. غياب فريق كامل

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام الاتحاد السكندري، في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري، غدًا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، غياب كلًا من: محمد صبحي، محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، إبراهيما نداي، محمود علاء، شيكابالا، مصطفى شلبي، أوباما، موتيابا، روقا، سيف جعفر، محمد عاطف.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – مهاب ياسر – سيد عبد الله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.