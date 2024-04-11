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تقنية الفار تحرم الأهلي من هدف التقدم أمام زد

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ياسر رشاد - القاهرة - حرمت تقنية الفار الأهلي من تسجيل أولى الاهداف في مرمى زد خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب السلام لحساب مواجهات مؤجلات الجولة الثامنة للدوري.

كان أحمد عبد القادر قد سجل هدف الأهلي قبل أن يُعلن حكم المباراة امين عمر العوده الى تقنية الفار للتاكد من مدى صحته ، ليعلن قراره بعدها بالغاء الهدف بداعي مخالفة التسلل.

ويخوض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-
" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

بينما جاء تشكيل زد كما يلي ..
حراسة المرمى: علي لطفي 
الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد  إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.
الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي 
الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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