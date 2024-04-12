باريس سان جيرمان يستقر علي بديل مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، علي المهاجم الذي سينضم لصفوف الفريق الباريسي لقيادة خط الهجوم بدلا من كيليان مبابي الذي يقضي اخر ايامه في حديقة الأمراء.

ومن المقرر ان ينتقل مبابي لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، بعدما فضلت مفاوضات تمديد عقده واسمراره مع فريق العاصمة الفرنسية.



ووفقًا لصحيفة «Mattino» الإيطالية، فإن إدارة النادي الباريسي استقرت علي التعاقد مع المهاجم النيجري فيكتور أوسيمين لاعب فريق نابولي الإيطالي و تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ قيمته 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن مسئولى باريس سان جيرمان أتموا الاتفاق مع أوسيمين على الانضمام للفريق الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، مقابل 13 مليون يورو كراتب سنوي للاعب.

منافسة ثلاثية على ضم أوسيمين

واختتمت أنه من المتوقع وجود منافسة قوية من مانشستر يونايتد ومواطنه تشيلسي للنادي الباريسي على التعاقد مع اللاعب، نظرًا لرغبة الناديين الإنجليزيين في ضم النيجيري منذ الميركاتو الصيفي الماضي.