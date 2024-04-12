"مثير للجدل على تقنية الفيديو".. الخليج 365 يكشف طاقم تحكيم مباراة مازيمبي والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - استقرت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على الحكم البوروندي باسفيك ندابيها، لإدارة مباراة مازيمبي الكونغولي والأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي مازيمبي، في الثالثة عصر السبت 20 أبريل، في لومومباشي معقل نادي مازيمبي.

وكشف مصدر خاص لـ"الخليج 365"، اختيار الكاف للبوروندي باسفيك ندابيها لإدارة اللقاء، ويعاونه جيرسون ايميليون دو سانتوس من أنجولا مساعد أول واريك ايمافو من بنين مساعد ثاني والبنيني لويس ديجندو حكم رابع، فيما يكون على تقنية الفيديو VAR الحكم الغاني دانيال لاريا، ويعاونه في غرفة تقنية VAR الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.

يذكر أن حكم تقنية الفيديو الغاني دانيال لاريا، أدار مباراة مازيمبي وبيراميدز، التي شهدت عدم احتساب ركلة جزاء للأخير، وأيضا كان حكما للفيديو في مباراة يانج أفريكانز وصن داونز، التي شهدت جدلا واسعا حول عدم احتساب هدف ليانج تخطت فيه الكرة خط المرمى.

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