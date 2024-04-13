صراع ثلاثي على اللقب.. المباريات المتبقية للسيتي وآرسنال وليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم صراعا ثلاثيا بين أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، لحسم لقب المسابقة.
وفيما يلي مباريات السيتي وأرسنال وليفربول المتبقية في الصراع على اللقب:
مباريات أرسنال المتبقية فى الدوري الإنجليزي
تأتي مباريات أرسنال المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
أستون فيلا - 13 أبريل
ولفرهامبتون - 20 أبريل
تشيلسي- 23 أبريل
توتنهام هوتسبير: 27 أبريل
بورنموث: 4 مايو
مانشستر يونايتد: 11 مايو
إيفرتون: 19 مايو
مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي
بينما مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي كالتالى:
كريستال بالاس – 14 أبريل
فولهام – 20 أبريل
إيفرتون –24 أبريل
وست هام – 27 أبريل
توتنهام – 4 مايو
أستون فيلا – 11 مايو
وولفرهامبتون – 19 مايو
مباريات مانشستر سيتي المتبقية فى الدوري الإنجليزي
أما مواجهات مانشستر سيتي المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي كالتالى:
لوتون تاون – 13 أبريل
توتنهام – 20 أبريل
برايتون – 25 أبريل
نوتينجهام فورست – 27 أبريل
وولفرهامبتون – 4 مايو
فولهام – 11 مايو
وست هام – 19 مايو.