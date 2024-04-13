صراع ثلاثي على اللقب.. المباريات المتبقية للسيتي وآرسنال وليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم صراعا ثلاثيا بين أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول، لحسم لقب المسابقة.

وفيما يلي مباريات السيتي وأرسنال وليفربول المتبقية في الصراع على اللقب:

مباريات أرسنال المتبقية فى الدوري الإنجليزي

تأتي مباريات أرسنال المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

أستون فيلا - 13 أبريل

ولفرهامبتون - 20 أبريل

تشيلسي- 23 أبريل

توتنهام هوتسبير: 27 أبريل

بورنموث: 4 مايو

مانشستر يونايتد: 11 مايو

إيفرتون: 19 مايو

مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي

بينما مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي كالتالى:

كريستال بالاس – 14 أبريل

فولهام – 20 أبريل

إيفرتون –24 أبريل

وست هام – 27 أبريل

توتنهام – 4 مايو

أستون فيلا – 11 مايو

وولفرهامبتون – 19 مايو

مباريات مانشستر سيتي المتبقية فى الدوري الإنجليزي

أما مواجهات مانشستر سيتي المتبقية فى الدوري الإنجليزي الممتاز تأتي كالتالى:

لوتون تاون – 13 أبريل

توتنهام – 20 أبريل

برايتون – 25 أبريل

نوتينجهام فورست – 27 أبريل

وولفرهامبتون – 4 مايو

فولهام – 11 مايو

وست هام – 19 مايو.