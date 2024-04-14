ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على قادش.. ريال مدريد يغرد في الصدارة

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه فريق برشلونة على حساب قادش.

وانتشر برشلونة على قادش، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب لاعبي برشلونة في الشوط الأول، أسفر عن هدف وحيد بتوقيع جواو فيليكس

وجاء هدف جواو فيليكس، في الدقيقة 37، بتسديدة مقصية رائعة سكنت شباك قادش.

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وفي الشوط الثاني، بدأ أصحاب الأرض في الضغط على دفاعات النادي الكتالوني، أسفر عن هدف التعادل ولكن ألغاه الحكم بداعي وجود تسلل.

وأهدر لاعبو برشلونة العديد من الفرص التهديفية، لينتهي اللقاء بهدف نظيف، يعزز به البارسا وصافة الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة الذي يقع في الوصافة وحيدًا.

1- ريال مدريد 78 نقطة

2- برشلونة 70.

3- جيرونا 65.

4- أتلتيكو مدريد 61

5- أتلتيك بيلباو 56

6- ريال سوسيداد 49

7- ريال بيتيس 45

8- فالنسيا 44.

9- خيتافي 39

10- أوساسونا 39

11- فياريال 37.

12- لاس بالماس 37

13- ديبورتيفو ألافيس 32

14- إشبيلية 31 .

15- ريال مايوركا 31.

16- رايو فاليكانو 31.

17- سيلتا فيجو 28 نقطة

18- قادش 25.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 13 نقطة.