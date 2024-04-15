الزمالك يعلن تفاصيل إصابة زيزو وفتوح في قمة الدوري أمام الاهلي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة أحمد زيزو وفتوح، في القمة أمام الاهلي.

وتعرض زيزو للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الاهلي، بينما جاءت إصابة أحمد فتوح، بين شوطي اللقاء.

وحقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

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وقال طبيب الزمالك، إن إصابة زيزو، عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي، أن إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وأشار إلى أن أن فتوح كان يرغب في استكمال مباراة القمة بين الزمالك والاهلي، ولكن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة به وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.