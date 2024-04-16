موقعة الهلال والعين الإماراتي مُهددة بالإلغاء بسبب الطقس السييء

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت مواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي مُهددة بالإلغاء بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات خلال الفترة الحالية.



ويستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال في السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن الإمارات تواجه طقسًا سيئًا خلال الفترة الحالية، حيث تُشير التوقعات لإلغاء مواجهة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن الدول الخليجية تتعرض خلال الفترة الحالية لعواصف رعدية كثيفة تصحبها أمطار غزيرة يتوقع هطولها، حيث يوجد منخفضًا جويًا يضرب البلاد، والذي وصل إلى الإمارات خلال ال 48 ساعة.

ومن المقرر أن يكون هناك قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي بشأن إقامة مواجهة العين والهلال أو إلغاؤها.